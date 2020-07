PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Abend hielten sich die Marktteilnehmer insgesamt eher zurück. Kursgewinne verzeichneten die Börsen in Moskau und Ungarn. Der russische Leitindex RTS legte 0,66 Prozent auf 1266,01 Punkte zu.

Etwas moderater aufwärts ging es am ungarischen Aktienmarkt. Der Leitindex Bux stieg an der Budapester Börse um 0,47 Prozent auf 34 917,01 Punkte. Stark nachgefragt wurden vor allem die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter (plus 3,39 Prozent) sowie die Titel des Öl- und Gaskonzerns MOL (plus 2,43 Prozent).