Es ist ein wenig zum Haareraufen. Da schickte sich die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aphria in den letzten Handelstagen und –wochen doch tatsächlich an, ihre Bodenbildung entscheidend voranzutreiben und dann so ein Kursfiasko nach den Zahlen… Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Die Aktie verhielt sich in den letzten Handelstagen fast lehrbuchmäßig. Nach dem im Juni gescheiterten Versuch, die 7,0 CAD nachhaltig zu überwinden, trat die Aktie in eine Konsolidierung ein. Sie erreichte daraufhin zügig den Bereich von 6,0 CAD, der eine erste potentielle Haltezone darstellte. Wichtige Linien trafen hier aufeinander. Neben der Horizontalunterstützung verliefen / verlaufen auch die 38-Tage-Linie sowie die 200-Tage-Linie in diesem Bereich. Nach einem zähen Kampf und kurzzeitiger Unterschreitung der 6,0 CAD drehte die Aktie wieder nach oben ab und lief den Bereich von 7,0 CAD an. Dieser hatte zwischenzeitlich aber keineswegs an Relevanz und Widerstandskraft eingebüßt. Seit Tagen versucht sich der Wert daran, diese „Nuss“ zu knacken; bislang aber noch ohne Erfolg. Sollte das Unterfangen dennoch gelingen, so könnte sich die Bewegung zunächst bis in den Bereich 7,8 / 8,0 CAD ausdehnen. In dieser Zone liegt unter anderem das markante Hoch aus dem Januar dieses Jahres. Möglicherweise geben die anstehenden Quartalszahlen der Aktie wichtige Impulse. Das Unternehmen hat für den 29.07. die Veröffentlichung der aktuellen Ergebnisse angekündigt. Kurzum: Ein Ausbruch über die Zone 7,0 / 7,4 CAD würde ein wichtiges Signal liefern. Ob es dazu kommen wird, bleibt mit Blick auf die Hartnäckigkeit des Widerstands allerdings noch abzuwarten. Unter die Zone 6,0 / 5,4 CAD darf es hingegen nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“