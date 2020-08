Nikola – Stunde der Wahrheit

Es wird Ernst für Nikola. Am Dienstag stehen die Quartalszahlen an. Aufgrund der noch nicht vorhandenen Produkte, schaut man natürlich primär auf Aussagen, Prognosen und Partner. Nikola wird möglicherweise einen genaueren Einblick in die Reservierungen liefern oder weitere Informationen zur Produktion des Wasserstoff-Trucks kommunizieren. Wir haben die Aktie bei 33 Dollar zum Kauf empfohlen. Der empfohlene Turbo-Bull ist rund 50 Prozent im Plus. Bleiben Sie dabei. Unsere täglichen Empfehlungen können Sie hier testen..