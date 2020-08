STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Milliardenverlust bei Bayer

Nach einem volatilen Handel am Morgen ist der DAX aktuell mit 12.600 Punkten 0,4% im Minus. Weitere Impulse liefert heute vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. Milliardenverlust bei Bayer - Aktie fällt

Als meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart lässt die Bayer-Aktie heute bei -2,7% Federn. Im zweiten Quartal fuhr das Unternehmen aufgrund von Rückstellungen für den Glyphosat-Vergleich in den USA einen Nettoverlust von rund 9,5 Milliarden Euro ein - weitaus mehr, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Auch der Umsatz sank um 2,5% auf 10,05 Milliarden Euro. Nach den jüngsten Plänen zur Übernahme von Varian wird Siemens Healthineers von den Stuttgarter Anlegern auch heute rege gehandelt, gibt dabei jedoch 0,9% auf 40,70 Euro ab. Nach Bekanntwerden des Deals sprechen die Analysten der Privatbank Berenberg von einem mutigen Schritt, der aus strategischen und finanziellen Gründen einwandfrei sei. Sie stufen Siemens Healthineers weiterhin mit „Buy“ ein und sehen das Kursziel bei 52 Euro.

Unterdessen sind in Stuttgart auch bei der Microsoft-Aktie, die 1% tiefer notiert, hohe Umsätze zu verzeichnen. Der US-Softwareriese liebäugelt mit dem Kauf des US-Geschäfts des chinesischen Videoportals TikTok. So könnte Microsoft die Lücke zu Konkurrenten wie Facebook schließen. Präsident Trump hatte den Parteien eine Frist von 45 Tagen gesetzt, um einen Verkauf auszuhandeln - andernfalls werde die Plattform in den USA verboten.



Börse Stuttgart TV

Aktienrally in China - seit Jahresanfang hat der Shenzhen Index für A-Aktien rund 30 Prozent zugelegt. Woher kommt der Optimismus? Ist die Krise tatsächlich schon vorbei? Wie sind die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China zu bewerten? Einschätzungen von Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=-kw-LSPTSg4

Euwax Sentiment Index

Die Anleger in Stuttgart bleiben optimistisch - trotz des zwischenzeitlichen Rücksetzers beim DAX. So notiert der Euwax Sentiment beinahe den gesamten Handelstag über im positiven Bereich. Lediglich am Mittag drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer leicht ins Minus, signalisiert bei rund -7 Punkten jedoch noch eine ausgeglichene Lage.



Trends im Handel

Am Dienstag kaufen die Anleger in Stuttgart einen Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank (WKN CJ79FP). Diese stellt rund zwei Jahre nach dem Start ihr Digitalprojekt namens Yunar ein. Damit sollten Nutzer ihre Kundenkarten digital verwalten. Nun fällt das Angebot der Neuausrichtung der Digitalstrategie zum Opfer - und die Aktie der Deutschen Bank bis zum Mittag um 0,7%. Ebenfalls gekauft wird von den Stuttgarter Anlegern heute ein Put-Optionsschein auf das Währungspaar EUR/USD (WKN ST91Q5). Hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar am Freitag bei 1,1909 noch den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren markiert, gab die europäische Gemeinschaftswährung inzwischen etwas nach und steht aktuell bei 1,17909 US-Dollar. Verkauft wird hingegen ein Knock-out-Call auf Gold (WKN CL9NUU). Nachdem der Goldpreis am Freitag bei 1.982 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch gestiegen war, bewegt er sich nun bei 1.970 US-Dollar je Feinunze leicht darunter. Am Markt wird das mit Gewinnmitnahmen nach den Rekordständen begründet.



Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)