Dow Jones Index – Junihoch wird überwunden; neue Rallyphase?

Die Aktienindizes setzten ihre Rally nach den Arbeitsmarktdaten am Freitag fort. Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten werden vorbörslich ebenfalls deutlich im Plus gehandelt. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte gestern erklärt, dass Weiße Haus die Coronavirus-Hilfsgespräche mit den Demokraten fortsetzen und mehr Hilfsgelder an die Bundesstaaten auszahlen will, um einen Kompromiss zu erreichen. Interessant werden heute auch die Erzeugerpreise für den Monat Juli sein.

Dow Jones Kurs