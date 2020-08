Von den an diesem Tag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten gingen kaum Impulse aus. Sie waren gemischt ausgefallen. Insgesamt kreist das Hoffen und Bangen der Anleger nach wie vor um das Thema neue Konjunkturhilfen in der Corona-Krise. Doch im US-Senat scheint weiterhin keine Einigung in Sicht.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street sind am Freitag wieder etwas mutiger geworden. Der Dow Jones Industrial fand den Weg ins Plus. Die zunächst freundlich gestarteten technologielastigen Nasdaq-Börsen indes verharrten nach ihrem Dreh in die Verlustzone im leicht negativen Terrain.

Das bekannteste US-Börsenbarometer Dow legte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 27 968,17 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,12 Prozent auf 3377,50 Zähler. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab zugleich um 0,13 Prozent auf 11 163,85 Punkte nach.

Analysten äußerten sich sowohl positiv zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Juli und den revidierten Juni-Schätzungen als auch zum neuerlichen Anstieg der Industrieproduktion im selben Zeitraum. "Die Kapazitätsauslastung weist indes noch darauf hin, dass es Zeit in Anspruch nehmen wird bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein wird", schränkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba ein. Zwar werde die Konjunkturzuversicht durch die aktuellen Daten weiter gestärkt, "der Erholungspfad ist aber nach wie vor von der Corona-Pandemie gefährdet."

Einen fulminanten Erfolg feierte zudem das Börsendebut der Tübinger Curevac . Das Biotechunternehmen, das an einem Corona-Impfstoff forscht, konnte wie erhofft deutlich mehr als 200 Millionen Dollar von Investoren einsammeln. Die zunächst etwas mehr als 13,3 Millionen Aktien wurden an der Techbörse Nasdaq zu je 16 Dollar platziert. Der erste Kurs lag bei 44 Dollar und zuletzt standen die Titel sogar bei 48,32 Dollar. Das bedeutet ein Plus von etwas über 200 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis.

Im Dow waren die Aktien von Apple eines der Schlusslichter mit minus 0,5 Prozent, nachdem sie tags zuvor bei etwas über 464 US-Dollar auf ein Rekordhoch geklettert waren. Microsoft gaben um 0,1 Prozent nach. Die im Wettbewerb mit dem iPhone-Hersteller in letzter Zeit stets in neue Höhen gekletterten Papiere des Software-Giganten hinken seit rund zwei Wochen Apple hinterher.

Nvidia , die tags zuvor ebenfalls einen neuen Höchststand in ihrer Börsengeschichte erreicht hatten, legten im Nasdaq-Auswahlindex zuletzt um 0,3 Prozent zu.

Dort zogen außerdem die Anteilscheine von Tesla um 1,5 Prozent an und zählten zu den Favoriten. Ein Analystenkommentar gab den Aktien des Elektroautobauers Auftrieb,so dass sie nun wieder in Richtung ihres vor einem Monat erreichten Rekordhochs stiegen. "Der Aufbau von Kapazitäten in der Autoindustrie ist teuer und wirft oft geringe Renditen ab", schrieb John Murphy von der Bank of America. Je weiter jedoch der Aktienkurs steige, desto billiger komme Tesla an Kapital, was am Markt wiederum mit noch höheren Kursen belohnt werde./ck/he