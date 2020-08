NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die im Dow Jones Industrial enthaltenen Standardaktien am Mittwoch gemeinsam mit den Technologiewerten den Weg nach oben bestritten. Beide profitierten im Tauziehen um ein neues Corona-Konjunkturpaket von einem Hoffnungsschimmer, aber auch der Rekordrally der Apple -Aktie. Der iPhone-Hersteller schrieb mit einem erstmals erreichten Börsenwert von über zwei Billionen Dollar Börsengeschichte.

Während Anleger im Nasdaq 100 trotz der Corona-Krise längst Rekorde gewohnt sind, zeigte sich der Dow in den vergangenen Tagen eher lustlos. Daran änderte sich aber auch am Mittwoch mit einem nur leichten Anstieg wenig. Das Kursbarometer der Wall Street stieg zwei Stunden vor Schluss um 0,24 Prozent auf 27 843,86 Punkte, was aber keine Befreiung aus der jüngsten Seitwärtsspanne bedeutete. Seit Tagen schon dümpelt der Dow nahe den 28 000 Punkten lustlos vor sich hin.