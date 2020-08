Wie entwickelten sich für Stiftungen geeignete Fonds (Stiftungsfonds) im Juli 2020?

Zum vierten Mal in Folge erreichte der MMD-Index Stiftung auf Monatssicht ein positives Ergebnis in Höhe von 0,72%. Dadurch verringerte sich das negative Ergebnis in 2020 von -3,18% Ende Juni auf -2,47% Ende Juli.

Die defensiven Stiftungsfonds, die im MMD-Index Stiftung abgebildet werden, konnten mit großer Mehrheit (93%) die positive Entwicklung mittragen.