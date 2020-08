Für die Aktie der norwegischen Nel ASA könnte eine interessante Woche beginnen. In der vergangenen Woche konnte sich die Wasserstoff-Aktie in der Spitze bis auf 1,94 Euro - erreicht am Freitag - voran arbeiten. Damit wurde eine starke und wichtige charttechnische Hürdenzone am ehemaligen Allzeithoch bei 1,930/1,952 Euro endgültig ins Visier genommen. Was fehlt ist der Ausbruch hierüber. Mit 1,92 Euro ging die Nel ASA Aktie ins ...