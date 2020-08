FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montagnachmittag seine Gewinne etwas verringert. Er notierte zuletzt mit plus 0,12 Prozent auf 13 048,67 Punkten, nachdem ihn Konjunkturoptimismus nach erfreulichen China-Daten am Vormittag zeitweise bis auf 13 148 Zähler getragen hatte. An der Wall Street werden inzwischen moderate Verluste zum Wochenauftakt erwartet, dies dämpfte hierzulande etwas die Freude.

Im für gewöhnlich eher schwachen Börsenmonat August zeichnet sich für den deutschen Leitindex in diesem Jahr gleichwohl eine positive Bilanz ab: Das Plus beläuft sich aktuell auf fast sechs Prozent.