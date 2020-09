Was steckt hinter der plötzlichen Wende im MedMira Kurs? Man ist der FDA Zulassung in den USA ein Riesenstück näher gekommen durch neue Studienergebnisse. Ich denke es kann noch vor Weihnachten soweit sein. Der Chart sieht nach wie vor auch gut aus.

MedMira Inc. notiert an der TSXV unter dem Symbol MIR und auch an Deutschen Börsen unter der ISIN CA58501R1029. Das Unternehmen berichtet von positiven Studienergebnissen über die extrem hohe Sensitivität ihres REVEALCOVID-19™ Antikörpertests. Dies geschah im Zusammenhang mit Antikörpertests 7 Tage nach Auftreten von Symptomen von COVID 19 und im Verbund damit, dass man keine Querreaktion mit HIV positiven Testproben feststellen konnte.

Sensitivität und Spezifikation des REVEALCOVID-19™ Total Antikörpertests

Nach letzten wissenschaftlichen Studien kann man die Antikörper des SARS-CoV-2 Virus 1-3 Wochen nach dem Festellen von Symptomen nachweisen. um die Sensitivät und Spezifikation von MedMira’s REVEALCOVID-19™ Total Antikörpertest nachzuweisen wurden Blutproben die positive und negative Antikörper des Test des SARS-CoV-2 Virus und der ursächliche Erreger von COVID-19 zusammen untersucht. Positive Blutproben von einzelpersonen die nachweislich infiziert waren wurden gesammelt und untersucht zusammen mit negativen Blutproben die vor der Pandemie bereits genomen wurden. Die ERgebnisse sind sehr interessant:

Sensitivität: über 7 Tage nach Symptomerscheinen 99.1%

Die FDA hat eine Minimumschwelle von 90% !

Genauigkeit: 98.9%

Die FDA verlangt hier 95% !

Untersucht wurde auf ob der REVEALCOVID-19™ Antibkörpertest falsche Ergebnisse produziert im Zusammenhang mit HIV positiven Proben sprich ob es eine Querreaktion von Tests gibt. Dazu wurden insgesamt 284 negative Proben genommen wovon 50 HIV positiv waren. Es konnte KEINE Querreaktion nachgewiesen werden!

Das ist ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung und für die FDA eine Voraussetzung für die Zulassung. MedMira produziert bereits die Tests und kann diese unter eine FDA Notfallzulassung vertreiben in den USA während man auf die Hauptzuallsung wartet. Seit 21. Mai 2020 kann man auch in allen anderen Ländern den Test verkaufen die eine CE Markenzulassung genehmigt haben.

Der Chart ist nach wie vor spannend und zeigt erhebliches Potenzial.

Der Abwärtstrend ist nach oben gebrochen. Die jetzige Korrektur führte exakt an die untere Grenze und sollte mit dem gestrigen Anstieg fast bereinigt sein. Das längerfristige Kursziel errechnet sich auf 3 CAD was jedoch ambitioniert erscheint. Ich glaube eher an die alten Hochpunkte bei 1,50-1,75 CAD. Bei einer FDA Zulassung dürften diese sehr schnell angestrebt werden. Die Aktie ist spekulativ und ist nicht durch aktive Kommunkation aufgefallen. Jedoch zeigt der Umsatz und die hohe Volatilität dass das Unternehmen auf dem Radar vieler Trader und Algotrader ist. Somit gehts auch zur Sache wenn die Nachrichten positiv sind und umgekehrt. Dies hat sich dieses Jahr gezeigt mit einem Anstieg von 6 Cents auf in der Spitze 89 Cents! Mit der FDA Zulassung könnte sich wieder ein Feuerwerk abspielen. Ich bin gespannt drauf.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

