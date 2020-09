3 Aktien für den Aufbau des Portfolios

Mit 2.293 Läden in den USA, Kanada und Mexiko ist man in Nordamerika nie weit von einem Home Depot (WKN: 866953)-Laden entfernt. Die mehr als 128 Millionen Hausbesitzer in den USA dürften diesen Heimwerkermarkt wahrscheinlich schon einmal besucht haben. Aber vielleicht ist folgende Erkenntnis neu: Die Aktie des Unternehmens ist ein Top-Investment.

Man verdient hart sein Geld und hält es noch eiserner zusammen. Klar will man dann, dass die Aktien im Portfolio auch liefern. Dazu sollte man finanziell solide Unternehmen mit großen Marktchancen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz auswählen. Schauen wir uns doch mal drei Vertreter an, die dazu infrage kommen.

In den letzten zehn Jahren hat Home Depot nur 45 Läden hinzugewonnen, das sind nur winzige 2 % seiner Ladenfläche. Aber die Einnahmen sind um erstaunliche 62 % gestiegen, was an einer unglaublichen Effizienz in den Filialen liegt. Das hat den Prozentsatz des Nettogewinns von 4,9 % im Jahr 2010 auf 10,2 % im Jahr 2019 mehr als verdoppelt. Außerdem sorgte es für mehr als 14 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln – und die Aktionäre haben sich in den letzten zehn Jahre Jahren über eine steigende Dividende gefreut.

Gibt es einen großen und wachsenden Markt für diesen Einzelhändler? Darauf können Sie wetten. Fast 80 % der Häuser in den USA sind mindestens 20 Jahre alt und 40 % sind mehr als 50 Jahre alt. Diese alternden Häuser werden ihren Besitzern Millionen für die Instandhaltung und Modernisierung aus den Taschen ziehen. Wegen Corona sind ohnehin alle gerade zu Hause. Das ist ein solides Fundament für das Portfolio.

MercadoLibre

Lateinamerika hat doppelt so viele Menschen wie die USA, 25 % mehr Internetnutzer, aber nur einen Bruchteil der E-Commerce-Aktivitäten. Im vergangenen Jahr machten Onlinekäufe in der Region weniger als 5 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus, was eine enorme Chance für MercadoLibre (WKN: A0MYNP), das führende E-Commerce-Unternehmen der Region, darstellt. Eine weitere riesige Chance ist der große Anteil an der Bevölkerung, die keine Bankverbindung hat. Hier kommt dann MercadoPago ins Spiel.

Das 1999 gegründete Unternehmen hat Rezessionen, Währungsabwertungen und die Instabilität von Regierungen überwunden und ist stoisch gewachsen. In den letzten fünf Kalenderjahren ist der E-Commerce-Spezialist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 33 % gewachsen und kann derzeit ein beeindruckendes Jahresvolumen von 2,8 Mrd. US-Dollar vorweisen.