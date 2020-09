Viele Anleger stellen sich derzeit die Frage, ob die Kurserholung seit März zu Ende sein könnte, scheint sich langsam durchzusetzen, da die Infektionszahlen in Europa rasant steigen und ein Impfstoff frühestens in ein paar Monaten verfügbar sein wird, auch wenn US-Präsident Trump etwas anderes behauptet. Steigende Infektionszahlen lasten auf den Kursen und der Anlegerstimmung. Ist die Erholung der Aktienkurse vorüber und gehen die Kurse in eine Korrektur? Lesen Sie mehr dazu auf der Marktanalysen-Seite von CMC Markets.