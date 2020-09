Der DAX Kurs wurde Anfang der Woche unter Beschuss genommen. Jetzt gibt es in der amerikanischen Politik ein neues Gesetz, das einen Fiscal Cliff abwenden soll. Aber dennoch tobt der Wahlkampf und die Demokraten und Republikaner blockieren sich in den USA gegenseitig. Die Angst vor neuen Lockdowns besteht unterdessen weiter. Frust macht sich breit. Erfahren Sie in diesem DAX Tagesausblick, was das für den heutigen Handel bedeuten könnte. Marktanalyse hier abrufen!

