Musterdepot SIW 39/2020 am 23.09.2020

Auch in der vergangenen Woche haben wir unsere Depots sturmfest(er) gemacht. Der Verkauf unserer 80 Salesforce-Aktien (WKN: A0B87V, akt. Kurs: 209,20 EUR) erfolgte zu einem Kurs von 210,85 EUR, entsprechend einem Gewinn von 35,6%. Auch von unserer Rational-Position (WKN: 701080; akt. Kurs: 622,50 EUR) in Höhe von 25 Aktien haben wir uns erst einmal getrennt. Wir erlösten 587,50 EUR pro Aktie und konnten so einen Gewinn von 23,6% einstreichen. Hier stieg der Kurs in der Folge allerdings noch …