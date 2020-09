Amerika

Es ging auf und es ging ab: Zwischenzeitlich erreichte der Technologie-Index in dieser Woche die Marke von 11.200 Punkten, um dann einen Rücksetzer auf 10.700 Punkte zu machen. Eine klare Tendenz ist aktuell ohne richtungsweisende Bewegungen nicht erkennbar. Meistgehandelte US-Aktie der Anleger war in dieser Woche Tesla (WKN: A1CX3T) - die seit Montag bis dato Verluste von 10,3% verzeichnet. Zum einen zeigten sich die Anleger enttäuscht vom „Battery Day“ am Dienstag: Dort kündigte Tesla-Chef Elon Musk zwar an, selbstfahrende E-Autos für nur 25.000 US-Dollar herzustellen. Doch bis zur Umstellung der Fertigung und der Batterie-Technologie müssen sich die Anleger noch mindestens bis 2022 gedulden. Zum anderen sorgten am Mittwoch auch Berichte über technische Probleme bei der Tesla-App, die Kunden mit ihren Autos verbindet, für schlechte Laune.

Asien

Montag und Dienstag hatte der japanische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Ab dann ging's für den Nikkei in der verkürzten Handelswoche bergab. Er verabschiedet sich mit 23.100 Punkten aus der Woche. Mit einem Verlust von gut 7% kam Panasonic (WKN: 853666) schwer unter die Räder: Als einer der großen Batterielieferanten für Tesla ließ die Ankündigung des Elektro-Autobauers, mehr eigene Batterien herzustellen, den Aktienkurs von Panasonic kräftig ins Minus rutschen.

Spezialeinblick: Die 5 größten DAX-Tagesverluste

Der Fall Wirecard hat Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen auf dem falschen Fuß erwischt und für viel Aufregung gesorgt - doch ein Blick in die Geschichtsbücher offenbart: In der Historie des DAX finden sich weitere Tagesverluste in ähnlicher Größenordnung. Zum Artikel: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/nachrichten/uebersicht/marktberichte/groesste-verluste-dax/

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)