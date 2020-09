Das Ranking der Top 10 „Beste Pharma-Unternehmen Deutschland“ steht fest. Es führt die nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen in den Kategorien „forschende nach Umsatz weltweit führende Pharmaunternehmen“ sowie „Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen“. Zudem wurden die drei Gewinner für den Award „Die Goldene Tablette“ veröffentlicht – Infectopharm, Jenapharm und Janssen-Cilag. Acht weitere Gewinner konnten sich über den Award „Das innovativste Produkt“ freuen. Über die Auszeichnungen entscheiden Ärzte, Apotheker und Patienten im Rahmen der Marktforschung Pharma Trend. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vergabe der fachspezifischen Awards fand am 15. September 2020 bereits zum 21. Mal im Rahmen des Pharma Trend Image & Innovation Award statt – erneut unter Schirmherrschaft der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Grundlage für das Ranking und die Awards ist die Marktforschung Pharma Trend im Auftrag der Zeitschrift PharmaBarometer. Diese wird in der Kategorie Rx seit dem Jahr 2000 jährlich bei Ärzten in Deutschland durchgeführt. 2018 kamen die Kategorien OTC und Orphan Drugs sowie 2019 die Kategorie Specialty Care hinzu. Mit der Erweiterung des Pharma Trend werden Pharmaunternehmen von deren wichtigsten Stakeholdern – Ärzten, Apothekern und Patienten – in Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit bewertet. In 2020 wurden für den Pharma Trend bei 800 Ärzten, darunter Allergologen, Allgemeinmediziner, Gastroenterologen, Gynäkologen, Onkologen/Hämatologen, Pädiater, Schmerztherapeuten und Urologen, sowie 100 Apothekern und 600 Patienten online befragt.

Ranking „Beste Pharma-Unternehmen“ 2020

Insgesamt 17 Pharma-Unternehmen sind im Pharma Trend Ranking „Beste Pharma-Unternehmen“ 2020 in Deutschland in der Kategorie „Forschende, nach Umsatz weltweit führende Pharmaunternehmen vertreten. Einfluss auf das Ranking hatten die Beurteilungen der Ärzte und Apotheker zu den Pharmaunternehmen hinsichtlich deren Marketing- und Vertriebs-Qualität, Produkt- und Service-Qualität, Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Verantwortung, ethischem Handeln, Managementqualität und Geschäftserfolg. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ranking „Beste Pharma-Unternehmen – Deutschland – Top 10“ für internationale forschende nach Umsatz weltweit führende Unternehmen.