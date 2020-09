Anpfiff für die Kampagne „Mach dir den Kopf frei“

Fast jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens Beurteilungen durch andere. Ob aufgrund der eigenen Leistung, des Verhaltens oder des äußeren Erscheinungsbildes, zu dem auch Kopfhautprobleme und Schuppen zählen. Das hemmt viele, ihre Ziele zu verfolgen und selbstbewusst durch das Leben zu gehen. Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Head & Shoulders 1 bestätigt: Für die große Mehrheit (81 %) beeinflusst die Angst vor Beurteilungen ihre Entscheidungen. Auch die Spieler des FC Bayern München kennen negative Kommentare und Kritik, ob auf dem Platz oder daneben. Im Rahmen der Kampagne „Mach dir den Kopf frei“ sprechen die FC-Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry darüber, wie sie mit Bewertungen ihrer Leistungen, ihres Aussehens oder auch der Kritik an ihrem Einsatz gegen Rassismus umgehen . Gemeinsam mit Head & Shoulders möchten sie Menschen dazu inspirieren, den Kopf frei zu machen und ein Leben voller Selbstvertrauen zu führen.

Im Rahmen der Head & Shoulders Kampagne „Mach dir den Kopf frei“ sprechen die FC-Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry darüber, wie sie mit Bewertungen ihrer Leistungen, ihres Aussehens oder auch der Kritik an ihrem Einsatz gegen Rassismus umgehen. (Photo: Business Wire)

Die Stars des FC Bayern München stehen in der Öffentlichkeit und sind ständig Beurteilungen ausgesetzt. „Man bekommt sowohl positive als auch negative Meinungen und Schlagzeilen mit“, sagt Joshua Kimmich und ergänzt: „Ich denke, es ist menschlich, dass einen persönliche Sachen mitunter mehr beschäftigen. Was natürlich nicht heißen soll, dass einen als Fußballer Kritik kaltlässt: Man möchte sich generell verbessern und Sachen besser machen, weil man die größten Erwartungen an sich selbst hat.“

Serge Gnabry ist bekannt für seine individuellen Outfits und Haarstyles. Mit Kritik daran geht er gelassen um: „Ich denke, ich hatte immer schon ein gesundes Selbstbewusstsein. Deshalb lege ich nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer in Bezug auf mein Aussehen. Solange ich mich wohlfühle und es mir Spaß macht, mich so anzuziehen, werde ich das auch weiterhin so machen.“

Für seinen öffentlichen Einsatz gegen Rassismus erntet Leon Goretzka nicht nur Zuspruch. Dennoch ist es ihm wichtig, auf Missstände aufmerksam zu machen: „Als Fußballer braucht man teilweise eine Elefantenhaut. Ich tue mich mittlerweile nicht mehr so schwer mit Anfeindungen, Vorurteilen, negativen Kommentierungen. Wenn du von gewissen Dingen überzeugt bist, musst du auch dafür einstehen. Ich möchte den Leuten mit meiner Haltung zeigen, wie man mit Gegenwind umgehen kann und dass man sich von seiner Position keinen Zentimeter verrücken lassen sollte.“