niiio finance group AG: niiio finance group auf Wachstumskurs

Die Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro resultieren im Wesentlichen aus regulären Abschreibungen auf die selbsterstellten Software-Plattformen munio.pm und die White-Label Robo-Advisor Technologie, sowie auf Sachanlagen der drei beteiligten Gesellschaften und die reguläre Abschreibung auf den Geschäfts- und Firmenwert. In der Folge beläuft sich das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf minus 1,3 Mio. Euro. Insgesamt weist die Unternehmensgruppe im abgelaufenen Halbjahr einen Verlust von minus 1,3 Mio. Euro aus, das entspricht minus 6 Cent pro Aktie.

Das Konzern-Eigenkapital beläuft sich zum 30.06.2020 trotz des Fehlbetrags im ersten Halbjahr auf 11,9 Mio. Euro. Damit verfügt das Unternehmen über eine sehr solide Eigenkapitalquote von 84 Prozent. Die liquiden Mittel des Konzerns, bestehend aus Bankguthaben sowie Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Wertpapieren, liegen bei 1,9 Mio. Euro und damit deutlich über den bestehenden kurzfristigen Verpflichtungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

"Das erste Halbjahr 2020 ist bisher planmäßig verlaufen. Wir wollen in den kommenden Monaten den Vertrieb ausbauen und weiter wachsen. Unsere Gruppe ist gut aufgestellt, um das Marktpotenzial für Cloud-Software in der Vermögensberatung und -verwaltung optimal auszuschöpfen", erläutert Johann Horch, CEO der niiio finance group. Dabei will das Unternehmen insbesondere von einem Referenzprojekt mit Merck Finck profitieren. Denn Anfang Juli 2020 ging die Merck Finck Privatbank AG nach über zwei Jahren Vorarbeiten gemeinsam mit der niiio finance group als strategischem Partner mit ihrer digital gestützten Vermögensberatung "live".