JPMORGAN belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Underweight" belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern werde von den Antidumping-Untersuchungen der EU-Kommission zu Importen von Flachstahlprodukten aus kaltgewalztem Edelstahl aus Indien und Indonesien kaum profitieren, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dieses Geschäftsfeld trage nur minimal zum Unternehmensgewinn bei und stehe zudem zum Verkauf./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 01:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 11:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ThyssenKrupp Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de