Western Union und Isabel Group bieten gemeinsam internationale Zahlungsdienste für belgische Unternehmen an

Western Union, ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden, Geldbewegungen und Zahlungen in verschiedenen Währungen, gibt die Zusammenarbeit zwischen seinem Geschäftsbereich Western Union Business Solutions und der Isabel Group bekannt, dem führenden Anbieter von Multi-Banking-Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher sowie dem größten Fintech-Unternehmen in Belgien.

Im Rahmen seiner Partnerschaft wird Western Union Business Solutions weltweite Konnektivität zur Multi-Banking-Plattform der Isabel Group bereitstellen, mit der Unternehmen ihre Bankgeschäfte online verwalten und schnelle und einfache Zahlungen ausführen können. Die Isabel 6-Plattform wird von 70.000 professionellen Benutzer-Clients genutzt und kann nun gemeinsam auf das konkurrenzlose globale Zahlungsnetzwerk von Western Union Business Solutions in über 200 Ländern und Territorien in mehr als 130 Währungen weltweit zugreifen. Das umfassende globale Netzwerk von Western Union Business Solutions in Verbindung mit der Kenntnis der lokalen Märkte wird es den Benutzern der Isabel-Plattform ermöglichen, internationale Zahlungen einfach, effektiv und effizient abzuwickeln. Das Know-how der Devisenspezialisten von Western Union Business Solutions in Bezug auf Währungsschwankungen und Devisenmärkte wird Kunden bei der Steuerung internationaler Zahlungen und des Wechselkursrisikos durch eine breite Palette von Absicherungsprodukten unterstützen.

Marc-Elie Caspar, Country Director France & Benelux bei Western Union Business Solutions, bemerkte dazu:

„Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz und Aktivitäten in Belgien durch diese wichtige Partnerschaft mit der Isabel Group, dem größten Fintech-Anbieter, der das beliebteste B2B-Multi-Banking-Ökosystem und die Online-Zahlungslösung für Unternehmen jeder Größe in Belgien anbietet, auszubauen und zu beschleunigen. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden eine innovative Zahlungslösung für Devisentransaktionen, engagierten Kundensupport, ausgehandelte Preise und Gebühren sowie umfassende Vertrauenswürdigkeit dank unserer europäischen Banklizenz.

Diese Art von Partnerschaft ist Teil unserer DNA bei Western Union Business Solutions. Wir statten und unterstützen Organisationen auf der ganzen Welt, die nach einem Partner suchen, um grenzüberschreitende Zahlungen mit Lösungen zum Senden, Empfangen und Verwalten internationaler Zahlungen zu optimieren.“

Die Isabel 6-Plattform stützt sich auf das Fachwissen, die Ressourcen und die Technologie der Isabel Group. Das belgische Fintech hat ein umfangreiches Partnernetzwerk und ist eines der drei belgischen Unternehmen (Quelle: AMPG), das die Anforderungen der Norm ISO/IEC 20000-1 2011 erfüllt und die entsprechende Zertifizierung erhalten hat.