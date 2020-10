Düsseldorf (ots) - PwC-Analyse: Globale Lebensmittelindustrie ist den Folgen des

Klimawandels besonders stark ausgesetzt / Produktionskosten in Europa könnten

bis 2030 um fast 30 Prozent steigen / Weniger als die Hälfte der Unternehmen

berichtet über Auswirkungen von Klimarisiken auf ihr Geschäft / Szenario-Analyse

als hilfreiches Werkzeug



Eine Vielzahl von Trends stellt die weltweite Lebensmittelindustrie vor neue

Herausforderungen. Neben sich wandelnden Präferenzen der Verbraucher und neuen

regulatorischen Anforderungen hat auch der Klimawandel direkte Auswirkungen auf

ihre Umsätze und Gewinne. Gleichzeitig muss das Angebot an Lebensmitteln vor dem

Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung steigen. Klimabedingte Risiken

könnten die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen bedrohen und setzen

das Geschäftsmodell der Branche unter Druck. Zu diesen Erkenntnissen kommt die

PwC-Analyse "The Food Industry in the Spotlight of Climate Change".









Die Folgen des Klimawandels spürt die Branche bereits sehr deutlich: Im

Dürresommer 2018 sank der landwirtschaftliche Ertrag für Getreide pro Hektar

laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft um 16 Prozent im

Vergleich zum Drei-Jahres-Durchschnitt der vergangenen Jahre. "Die

Lebensmittelindustrie sollte Klimarisiken zukünftig explizit in alle ihre

strategischen Entscheidungsprozesse integrieren. Die Auswirkungen des

Klimawandels werden sich im Nachfrageverhalten und in den Kostenstrukturen

gleichermaßen niederschlagen - deutlich stärker als das heute schon der Fall

ist", mahnt Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei

PwC Deutschland.



Es lassen sich zwei Arten von Risiken unterscheiden, die durch die Veränderungen

des Klimas entstehen: Die physischen Risiken wie lange Dürreperioden oder

Wirbelstürme betreffen in erster Linie die landwirtschaftliche Produktion.

Extreme Wetterereignisse haben dabei direkte Auswirkungen auf Ernten und

Nutztiere, können aber auch zu Unterbrechungen der Lieferkette führen und den

Produktionsprozess behindern - vom Anbau bis in den Supermarkt. Darüber hinaus

muss sich der Lebensmittelhandel genau wie die Hersteller auf sogenannte

transitorische Risiken vorbereiten, die sich aus dem Übergang in eine CO2-arme

Wirtschaft ergeben. Die Einführung eines Preises auf CO2-Emissionen lässt

beispielsweise die Kosten für Energie und



Szenario-Analyse unterstützt bei der Klimaberichterstattung



Einen guten Anhaltspunkt für die Berücksichtigung von Klimarisiken liefern die

2017 veröffentlichten Empfehlungen der "Task Force on Climate-related Financial







