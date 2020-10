05.10.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) schien "voll im Lauf" nach Veröffentlichung der bahnbrechenden GM-Kooperation. Dann der Hindenburg Bericht und Kuseinbruch, Trevor Miltons Rücktritt, BP's Halt der Kooperationsgespräche und Kurse unter 20,00 USD, letzte Woche sah es zuerst weiterhin nicht gut für die Aktie aus: GM teilte mit, dass man noch nicht mit NIKOLA einig sei. Es sieht wohl so aus, dass die Gespräche zwischen GM und NIKOLA in die zweite Runde gehen mit einer Deadline, die auf den 03.12.2020 gesetzt ist. Es wird spekuliert, dass GM den Kapitalbeteiligungsanteil nachverhandeln will - ursprünglich wollte man für 2 Mrd. USD einen Anteil von rund 11% an NIKOLA erwerben im Rahmen der umfangreichen Kooperation - seinerzeit noch weit unter dem Börsenkurs- ein geplanter automatischer Kursgewinn. Aktuell würde GM weitaus mehr als 50% Aufpreis zahlen als diese Beteiligung aktuell "an der Börse" wert wäre. Jetzt soll GM wohl einen größeren Anteil fordern oder eben Optionen auf einen größeren Anteil - alles offen.

Der Markt verdaute diese Nachricht und auch die Verschiebung der Badger-Präsentation, die eigentlich lange vorher für Dezember angekündigt war. Nun wurde diese "wegen Corona" verschoben - auf einen unbestimmten Zeitpunkt: NIKOLA WORLD FINDET NICHT IM DEZEMBER STATT: VIELLEICHT DIE EINZIG RICHTIGE REAKTION in dieser unsicheren Phase ohne den designierten Badgerproduzenten GM wirklich "rund zu haben". Aber auch diese weitere Unsicherheit konnte "es nicht verhindern", dass sich die NIKOLA-Aktie ab Mittwoch wieder oberhalb der 24,00 USD-Marke festsetzte.

UND DANN STATUSBERICHT über alle Sektoren der NIKOLA - nach allgemeinen Worten - ging es in die Einzelheiten in dem am 30.09.2020 veröffentlichten Dokument:

"Nikola Tre Battery-Electric Prototypes - Nikola expects the first batch of five prototypes of the Nikola Tre, a 100% battery-electric truck, will be substantially completed at our JV facility in Ulm, Germany in the next few weeks. The Nikola Tre prototypes will be subsequently bench tested as well as road tested in Germany. We remain confident in our ability to begin production of the Tre and make it available to customers starting in the fourth quarter of 2021.