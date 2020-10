Und weiter geht es: Auch am Dienstag kann die Nel ASA Aktie weitere Gewinne einfahren. Im frühen Handel an der Frankfurter Börse notiert die Wasserstoff-Aktie in der Spitze bei 1,705 Euro, aktuell liegt der Anteilschein des norwegischen Unternehmens bei 1,703 Euro mit 1,49 Prozent im Plus. Nach der Abwärtsbewegung der Nel Aktie von 2,195 Euro auf 1,347 Euro erreicht die Erholungsbewegung heute Morgen also eine neue Spitze. Zudem ...