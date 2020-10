PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit moderaten Kursgewinnen haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag im Handelsverlauf präsentiert. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,07 Prozent auf 3258,09 Punkte. Damit deutet sich für den Eurozonen-Leitindex ein Wochenplus von mehr als 2 Prozent an. Der französische Cac 40 gewann am Freitag zuletzt 0,27 Prozent auf 4925,34 Zähler. Der britische FTSE 100 verbuchte ein Plus von 0,60 Prozent auf 6014,05 Punkte.

"Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks freunden sich so langsam aber sicher mit einem Machtwechsel im Weißen Haus am 3. November an", stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. "Im Falle eines Wahlsieges könnte der Demokrat Joe Biden die Strafzölle gegen China und Europa fallen lassen und wieder mehr auf eine internationale Zusammenarbeit setzen, was Europas Wirtschaftswachstum helfen würde.