CREDIT SUISSE belässt Covestro auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns in den Jahren 2020 und 2021 an. Mit Blick auf den mittelfristigen Zyklus sei Covestro weiterhin günstig bewertet, jedoch favorisiert Counihan die ebenfalls mit "Neutral" eingestuften Aktien von BASF./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 16:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.