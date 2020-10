Diese Woche gibt es wichtige Weichenstellungen: Nel, Plug Power, Gerresheimer, Metro, Fraport

Konkret heisst es dazu bei BioNTech: "Often referred to as a rolling review, this allows Health Canada to start its review right away, as information continues to come in, to accelerate the overall review process. Health Canada will not make a decision on whether to authorize any vaccine being considered under rolling review until it has received the necessary evidence to support its safety, efficacy and quality. Following the authorization of any vaccine submission, Health Canada will publish the evidence it reviewed in making its decision for transparency purposes."



Heute Auftrag aus Neuseeland gemeldet

Ortszeit 16.42 Neuseelandzeit findet sich im "NATIONAL" die Information, dass Neuseeland einen Vertrag mit Pfizer/BioNTech über die Lieferung von 1,5 Mio. Impfdosen geschlossen hat: Es wird eine Lieferung im ersten Quartal 2021 für möglich gehalten - nach Abschluss der neuseeländischen Zulassungsverfahren. Preise werden nicht genannt, aber wenn man davon ausgeht mit dieser Bestellung rund 750.000 Menschen impfen zu können und Neuseeland "mehrere Hundert Millionen Dollar" insgesamt für den Impfschutz der rund 4 Mio. Einwohner ausgeben will, sollte hier ein höherer Stückpreis vereinbart worden sein, als für die wesentlich größere US-Bestellung (100 Mio. Dosen für 1,9 Mrd. USD).