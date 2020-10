Frankfurt / New York 13.10.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich. Aixtron und Telefonica legten deutlich zu. An der Wall Street kann sich die NASDAQ noch behaupten. Tesla und Netflix legen zu.



Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 13.019 Punkten. Hier ging es für Bayer, Fresenius und Heidelberg Cement abwärts. Papiere von Deutsche Post, Beiersdorf und Delivery Hero zogen an. Der MDAX rutschte um 1,0 Prozent auf 27.876 Punkte ab und der TecDAX schloss 0,5 Prozent leichter bei 3.196 Punkten.





Der Handelstag begann bereits durchwachsen. Die guten Außenhandelsdaten aus China sorgten aber für eine gewisse Unterstützung. Immer wieder im Jahresverlauf fielen die Importe und Exporte der Volksrepublik stärker aus als erwartet. Die Stimmung bleibt dennoch eher mau, da der ZEW Index für die Stimmung in der Wirtschaft einen deutlichen Rücksetzer zeigte und von 77,4 auf 56,1 Punkte zurückfiel. Darüber hinaus sind die Verbraucherpreise in Deutschland im September um 0,4 Prozent gesunken. In den USA siegen die Preise hingegen um 1,7 Prozent, was unter anderem den Goldpreis unter Druck setzte.Der Dow Jones Index korrigiert um 0,4 Prozent auf 28.713 Punkte, die NASDAQ verbessert sich um 0,1 Prozent auf 11.883 Punkte.Papiere von Aixtron verbesserten sich um 3,1 Prozent auf 33,50 Euro, für Manz ging es um 3,1 Prozent auf 33,50 Euro aufwärts. Weiterhin verbesserten sich SMA Solar um 3,0 Prozent auf 44,32 Euro.PSI Software stiegen um 2,4 Prozent auf 25,50 Euro, für Papiere von Freenet geht es um 1,4 Prozent auf 17,57 Euro nach oben, Drägerwerk legten um 1,1 Prozent auf 75,00 Euro zu.Auf der Verliererseite stehen SLM Solutions, die 6,3 Prozent auf 11,62 Euro verloren. Für Nordex ging es um 3,2 Prozent auf 13,03 Euro nach unten, Infineon verloren 1,9 Prozent auf 27,57 Euro und für Dialog Semiconductor ging es um 0,8 Prozent auf 39,81 Euro abwärts.An der Wall Street zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Papiere von Apple verlieren 1,4 Prozent auf 122,64 USD. Das Unternehmen wird heute eine neue iPhone-Generation vorstellen.Netflix verbessern sich um 1,0 Prozent auf 545,40 USD, für Amazon.com geht es um 0,8 Prozent auf 3.469 Punkte nach oben. 