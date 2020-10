GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius übt sich trotz all der Euphorie der Anleger in Vorsicht. Auch wenn sich in der Corona-Krise Rekordhoch an Rekordhoch reiht, wollen die Göttinger die kommenden Jahre nicht zu rosig malen. Doch schon bald könnte der Lauf beim MDax-Schwergewicht zum nicht nur symbolisch wichtigen Aufstieg in den Leitindex Dax führen, wenn dieser aufgestockt werden sollte. Was im Unternehmen los ist, wie die Aktie läuft und was Analysten sagen.

LAGE BEI SARTORIUS: