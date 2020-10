Erneut geringe Volatilität aber ein Schlusskurs über 13.000 Punkten zeugen zur Wochenmitte von einer abwartenden Haltung am Deutschen Aktienmarkt. Auf welche Meldungen schaute man besonders?

Die Volatilität bleibt am Aktienmarkt eher gering und nachhaltige Impulse fehlten auch heute. So verteidigte der DAX am Ende die runde Marke von 13.000 Punkten zumindest knapp. Welche Storys überzeugten die Marktteilnehmer im Handelsverlauf?