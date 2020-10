Hohe Emissions-Aktivität am KMU-Anleihemarkt – in der Kalenderwoche 42 (12.10. bis 16.10.2020) begibt mit der PANDION AG aus Köln eine neue Emittentin ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289YC5). Das Zielvolumen der Immobilien-Anleihe liegt bei 50 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon soll zwischen 5,50% und 5,75% p.a. liegen und wird zum Ende der Zeichnungsphase festgelegt. Diese startet am 20. Oktober und endet am 26. Oktober 2020. Die Anleihen Finder Redaktion hat bereits in dieser Woche mit dem Unternehmensgründer Reinhold Knodel über die Anleiheemission und das Geschäftsmodell des Unternehmens gesprochen. Wer noch weiteren Einblick haben möchte, kann am kommenden Montag um 13 Uhr am Audio-Webcast für Privatanleger der PANDION AG teilnehmen.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH schmeißt eine zweijährige Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro in den Ring, die mit 6,50% p.a. verzinst wird. Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2020/22 setzt sich aus einem derzeit stattfindenden öffentlichen Umtauschangebot an Alt-Anleger der NZWL-Anleihe 2015/21, einem Anfang November anschließenden öffentlichen Angebot sowie einer Privatplatzierung zusammen. Auch die BENO Holding AG plant in den kommenden Wochen die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse München. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Zudem soll die BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden. Unterdessen kann die Debüt-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) der Gecci Investment KG seit dieser Woche auch außerbörslich gezeichnet werden. Die Gecci-Anleihe 2020/25 hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Das Gesamtvolumen der Anleihe beläuft sich auf 8,0 Mio. Euro.