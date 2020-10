In kaum einem Land hat die Corona-Pandemie so hart zugeschlagen wie in den USA. Präsident Donald Trump könnte sein umstrittenes Krisenmanagement nun das Amt kosten. Die Aktienmärkte scheinen sich jedenfalls schon auf einen Wahlsieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden einzustellen. „Die Märkte freunden sich damit an, dass es zwar Steuererhöhungen geben wird, doch zunächst wird es ein Fiskalpaket geben. Und das dürfte zu starkem Wachstum führen“, sagte Afsaneh Beschloss, Chefin der Investmentfirma Rockcreek Group, gegenüber Bloomberg.

Die Börse, so scheint es, hat die politisch turbulente Amtszeit Trumps schon abgehakt und blickt nach vorn. Und das, obwohl die vergangenen vier Jahre für Aktionäre überaus erfolgreich waren. Christoph Frank, Fondsmanager von pfp-Advisory glaubt, dass sich der Einfluss des Weißen Hauses auf die Aktienmärkte in Grenzen hält. „Es weiß schließlich niemand, ob die Börsen in einem Paralleluniversum mit Hillary Clinton wesentlich anders gelaufen wären. Meine Vermutung: Groß wären die Unterschiede nicht gewesen. Corona hätte es auch unter einer Präsidentin Clinton gegeben, vielleicht wäre das Krisenmanagement unter ihr etwas besser gewesen. Den Absturz und anschließenden Anstieg im Frühjahr 2020 hätte es aber wahrscheinlich auch in diesem Paralleluniversum gegeben“, erklärt Frank im Gespräch mit wallstreet:online.