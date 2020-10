Das Gespenst der Angst geht um. Klar ist, dass in jeder Marktphase Panik und Nervosität die schlechtesten Ratgeber für Aktieninvestoren sind. Was hilft, ist ein kühler Blick auf das, was ist. Unsere Wallstreet-Experten zeichnen kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA das Big Picture. Den Anfang macht unsere Wallstreet-Expertin Sandra Navidi, Bestseller-Autorin von "SUPERHUBS: How the Financial Elite and their Networks Rule Our World":



wallstreet:online: Frau Navidi, es sind noch knapp drei Wochen bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage an der Börse in New York ein?

Sandra Navidi: An der Wall Street herrscht Nervosität. Investoren versuchen, sich zu positionieren im Hinblick auf den Gewinner der Wahl und die möglichen Auswirkungen auf Anlageklassen, bei gleichzeitiger Absicherung ihrer Portfolios. Die meisten von ihnen gehen davon aus, dass Biden das Rennen machen wird.