GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius profitiert in der Corona-Pandemie weiter von guten Geschäften vor allem mit der Biopharmaindustrie. Nach starkem Wachstum in den ersten neun Monaten werden die Niedersachsen nun auch noch etwas optimistischer für das Gesamtjahr. So dürfte der Umsatz am oberen Ende oder sogar leicht über der zuletzt anvisierten Spanne von 22 bis 26 Prozent Wachstum liegen, teilte der Konzern am Dienstag in Göttingen mit. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management nun bei rund 29,5 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als zuvor.

Die im MDax notierte Sartorius-Vorzugsaktie setzte ihren guten Lauf fort. Seit Monaten reiht das Papier Rekordhoch an Rekordhoch, weil die Geschäfte mit der Pharmabranche florieren. Die Aktie stieg kurz nach Handelsbeginn auf eine neue Bestmarke von 396,60 Euro und bröckelte danach etwas ab. Zuletzt notierte sie rund 4,7 Prozent höher bei 390,80 Euro. Allein in diesem Jahr hat sich der Kurs damit fast verdoppelt, die Aktie gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise am deutschen Aktienmarkt. Sollte die Deutsche Börse den Leitindex Dax zum kommenden März um 10 auf 40 Mitglieder aufstocken, gilt Sartorius als ein heißer Kandidat für den Aufstieg.