Classic Minerals Limited: Infill-Bohrungen in Kat Gap liefern hochgradige Goldabschnitte



20.10.2020 / 13:46

Das auf Western Australia fokussierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Classic Minerals Limited (ASX. CLZ) ("Classic" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass die ersten Analyseergebnisse aus seinen im August - September auf dem Goldprojekt Forrestania (FGP), Western Australia, durchgeführten RC-Bohrprogrammen jetzt eintreffen Das Unternehmen hat insgesamt 99 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.354 m niedergebracht - 83 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.280 m in Kat Gap, 13 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 834 m in Tangerine Trees und 3 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 240 m in Van Uden West.