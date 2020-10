GOLDMAN SACHS belässt BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BP vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Angesichts der jüngsten gesamtwirtschaftlichen Veränderungen, insbesondere des schwächeren Umfeldes für das nachgelagerte Geschäft des Ölkonzerns, passte Analyst Michele della Vigna seine Schätzungen leicht an. Dies habe aber nichts am Kursziel oder der Einschätzung der Aktie geändert, schrieb er in der am Dienstag vorliegenden Studie./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 15:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BP Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de