Aurora Cannabis Wann endet die Leidenszeit?

Foto: lukazim - 123rf Stockfoto

In Anbetracht der desaströsen Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten dürfte die in der Überschrift aufgeworfene Frage bei dem einen oder anderen Leser bereits mehrfach aufgekommen sein. Die Aktie von Aurora Can In Anbetracht der desaströsen Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten dürfte die in der Überschrift aufgeworfene Frage bei dem einen oder anderen Leser bereits mehrfach aufgekommen sein. Die Aktie von Aurora Cannabis – einstmals Highflyer im Cannabis-Sektor – ist nunmehr ein Schatten ihrer selbst. Die (fundamentalen) Aspekte hatten wir in den letzten Monaten ein ums andere Mal thematisiert, vor allem dann, wenn es wieder einmal eher enttäuschende Quartalszahlen zu diskutieren gab. Und bekanntermaßen häuften sich diese in der jüngeren Vergangenheit… Das Vertrauen der Investoren schwindet zusehends. Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Mit dem Verlust der wichtigen Unterstützung bei 7,5 CAD hat die Korrektur zudem eine neue Qualität erreicht. Doch auch diese ehemalige Unterstützung ist mittlerweile in weite Ferne gerückt. Aktuell hat die Aktie den Bereich von 5,0 CAD erreicht. Ob ihr mit Blick auf die aktuelle Gemengelage jedoch eine Bodenbildung im Bereich von 5,0 CAD gelingen wird, bleibt abzuwarten und ist aus unserer Sicht fraglich. Relevanz erlangen Erholungsversuche erst, wenn sie die Aktie zurück über die 7,5 CAD führen sollten. Kurzum: Um die Frage aus der Überschrift noch einmal aufzugreifen: Ein schnelles Ende ist unserer Einschätzung nach nicht abzusehen. Es dürfte ein langer, steiniger Weg werden, den das Unternehmen / Aktie noch zu gehen hat. Ob er letztendlich zielführend sein wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. In der aktuellen Konstellation scheinen einige Mitbewerber besser aufgestellt zu sein und gegen die Herausforderungen, denen sich der gesamte Cannabis -Sektor gegenüber sieht - besser gewappnet zu sein.

