Die Tilray-Aktie versucht sich aktuell daran, eine Gegenbewegung in Gang zu bringen. Die ersten Erfolge sind bereits erzielt worden, doch nun gilt es, einen wichtigen Widerstand aus dem Weg zu räumen.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 30.09. noch mit „Korrektur und (noch) kein Ende in Sicht“. Darin hieß es unter anderem „[…]Der Aktie gelang es in der Folgezeit nicht, die aus charttechnischer Sicht so wichtige Rückkehr über die 7,0 US-Dollar zu initiieren. Stattdessen geriet die Unterstützung im Bereich von 5,5 / 5,0 US-Dollar in Bedrängnis. Der Wert tauchte bereits darunter ab, kann aber den Kontakt zur Zone bislang noch halten. Die aktuelle Konstellation offeriert nunmehr die Ausdehnung der Bewegung auf 2,5 US-Dollar (März-Tief). Die Bewegung ist stark überverkauft, aber der Aktie fehlt nach wie vor die Kraft, eine signifikante Gegenbewegung zu starten. Die Rückkehr über die Zone 5,0 / 5,5 US-Dollar sowie über den Bereich von 7,0 US-Dollar wären in der aktuell angespannten Phase eminent wichtig…“