BERNSTEIN RESEARCH belässt RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns dürften die Anleger zuversichtlich gestimmt haben und dem neuen Konzernchef Luca de Meo Zeit zur Umsetzung seiner Strategie verschaffen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.