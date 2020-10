RBC belässt LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen des Kosmetikkonzerns von 203 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Diese demonstrierten das kurzfristig zurückgekehrte Interesse der Verbraucher an Beauty-Artikeln, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der im Branchenvergleich hohen Bewertung bleibe er aber bei seiner Anlageempfehlung./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 08:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. L'Oreal Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de