WARBURG RESEARCH belässt RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Dies untermauere die gute Geschäftsqualität des Großküchenausrüsters, der in einem schwierigen Umfeld immer noch eine operative Marge (Ebit) von mehr als 20 Prozent erwirtschafte./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.