Die jüngsten Entwicklungen im pandemiegeplagten Frankreich haben auch dem französischen Leitindex CAC 40 zugesetzt. Nachdem es ihm darüber hinaus kürzlich nicht gelang, den psychologisch wichtigen Bereich von 5.000 Punkten zurückzuerobern, drehte er zuletzt nach unten ab. Mittlerweile hat er eine wichtige Unterstützung ins Visier genommen. Sollte es auch darunter gehen, könnte es brenzlig werden.

Neben dem Blick auf das Pandemiegeschehen in Frankreich galt zuletzt auch diversen französischen Konjunkturdaten erhöhte Aufmerksamkeit. Hier bot sich ein ambivalentes bis leicht negatives Bild.

Stellvertretend sei auf den aktuellen Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (kam unterhalb der Erwartungen liegend herein) sowie auf den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verwiesen, der zwar die Prognosen erfüllte, aber das auf niedrigem Niveau.

Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einem schwierigen Chart. Auf der Oberseite hat der jüngste Misserfolg an der 5.000er Marke gezeigt, wie dünn die Luft in diesem Bereich für den französischen Leitindex CAC 40 vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ist.

Aktuell richten sich die Blicke ohnehin auf die Unterseite. Der obere Chart zeigt deutlich, wie hoch die Bedeutung der Zone um 4.730 Punkte für den Index ist, liegen hier doch markante Umkehrpunkte. Sollte der CAC 40 nun deutlich unter diese Zone abtauchen müssen, könnte es eng werden. In diesem Fall könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 4.500 Punkte oder aber 4.300 Punkte kommen. Erst ein deutlicher Vorstoß über die 5.000er Marke würde das Chartbild aufhellen.