PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen bleibt die Stimmung angeschlagen. Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn gaben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter nach oder stagnierten. Am Montag hatte die Furcht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der zweite Corona-Welle die Anleger in die Flucht geschlagen.

Es könnte noch einige Zeit dauern, bis die Optimisten sich wieder in den Markt trauen, schrieb Marktanalyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com. Sie könnten sogar beschließen, bis nach den US-Wahlen Anfang November zu warten.