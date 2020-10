Sevan schließt 28.000 Vermessungen ab, erreicht wichtigen Meilenstein

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) — ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse — hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen hat 28.000 Vermessungen abgeschlossen, was seit der Gründung von Sevan im Jahr 2011 mehr als 700 Millionen Quadratfuß ergibt.

„Die Vermessungen von Sevan haben sich zu einem roten Faden entwickelt, der sich durch viele unserer Programmmanagement-Angebote zieht“, so President und CEO Jim Evans. „Eine unserer stärksten Eigenschaften als Unternehmen ist es, dass wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten, innovative Lösungen zuschneiden und Spitzenleistungen erbringen. Es war unglaublich, das Wachstum bei unseren Vermessungen und Technologieangeboten in den letzten Jahren zu sehen, und wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, zum Erfolg unserer wunderbaren Kunden beizutragen.“

Sevan ist ein Experte und führender Anbieter von mehrere Standorte umfassenden Vermessungen und Anlagenbewertungen. Diese Digitalisierungen verwandeln physische Fußabdrücke in digitale Fußabdrücke von Kundenportfolios. Investitionen in fortschrittliche Datenerfassungstechnologie und führende Datenintegrationsfähigkeiten ermöglichen es Sevan, Kunden bei der Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen an mehreren Standorten zu unterstützen. Unsere Technologie rationalisiert die Datenerfassung, liefert Dutzende von Datenpunkten und Metriken, die für jedes Projekt individuell angepasst werden, und beschleunigt leistungsstarke Analysen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Sevan hat Lösungen für die weltweit größten Marken und Fortune-500-Unternehmen bereitgestellt und gleichzeitig Entwicklungsprogramme in Nordamerika und Europa für Kunden mit mehreren Standorten beschleunigt.

„Sevan verfügt über ein erstaunliches internes Vermessungsteam, das Nordamerika durchquert und präzise Punktwolken-Scans, As-Built-Revit-Modelle und Bewertungen des Anlagenzustands erstellt“, so Chief Revenue Officer Jim Furis. „Unsere ebenso erstaunlichen Architektur- und Innovationsteams halten Sevan auf dem neuesten Stand der Technik, während wir für unsere Kunden Lagerhallen voller digitaler Standorte errichten.“