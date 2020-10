Thales bringt IDV Suite zur Identitätsprüfung heraus, eine sichere biometrische Lösung für die Aufnahme neuer Kunden

Thales, weltweit führend auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, hat als Antwort auf den steigenden Bedarf an Onboarding von Remote-Clients seine Identity Verification Suite auf den Markt gebracht. Bei der IDV Suite stehen die Aspekte Privatsphäre und Nutzererlebnis im Mittelpunkt. Sie ermöglicht eine sicher und vollumfänglich mit künstlicher Intelligenz durchgeführte Überprüfung der Identität des Nutzers. Dabei kommt modernste Technologie zur Gesichtserkennung, Erkennung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten und für maschinelles Lernen zum Einsatz. Die Lösung wird mit berührungslosen Interaktionen der Covid-19-Umgebung gerecht, und ermöglicht es Dienstanbietern, Endnutzer über ihre Mobiltelefone oder das Internet zu erreichen. . . Die sichere Identitätsüberprüfung ist zu einem entscheidenden Bestandteil der Online-Sicherheit und des digitalen Onboarding geworden und stellt eine bedeutende Chance für Unternehmen dar. Diverse KYC-Verordnungen (Know Your Customer) verlangen bei digitaler Anmeldung eine Identitätsprüfung, um Betrug effizient zu erkennen und damit Nutzervertrauen in der digitalen Welt aufzubauen.

(Photo: Thales)

Die von Thales entwickelte IDV Suite ermöglicht ein sicheres und reibungsloses Nutzererlebnis in zahlreichen Märkten, darunter die Reisebranche (Fluggesellschaften und Flughafensicherheit, Autovermieter, öffentliche und private Verkehrsmittel), Telekommunikationsbetreiber, Banken, Bürgerservices (internationale Führerscheine) und alle Arten von Online-Diensteanbieter, die ihre KYC-Anforderungen erfüllen möchten. Um den Einsatz der Lösung zu erleichtern, bietet Thales flexible Onboarding-Optionen einschließlich einer hochsicheren Verbindung zum Thales-IDV-Server im SaaS-Modus (Solution as a Service).

Die modulare Lösung bietet die Flexibilität, eine einzige Lösung über alle Kanäle einzusetzen, sei es über mobile Anwendungen, Websites oder ein Netzwerk von dedizierten Dokumentenscannern, und entspricht damit den Sicherheitserwartungen der jeweiligen Branche.. Von der Überprüfung der Gültigkeit der maschinenlesbaren Zone (MRZ) eines Ausweisdokuments bis hin zu fortgeschritteneren Kontrollen unter Weißlicht, Infrarot- und UV-Kontrollen kann die Suite auch die kontaktlose NFC-Überprüfung unter Verwendung des Chips von E-Dokumenten sicher durchführen.