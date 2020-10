Airship Journeys sorgt für massive Steigerung der Konversionsraten bei Marken rund um den Globus

Aus der Hotelbranche berichtet die Radisson-Hotelgruppe, die für ihre mobile App eine Serie von Kaufabbrecher-Journeys erstellt hat, bestehend aus drei Nachrichten über vier Tage, wovon die erste den Zimmerpreis garantierte, was am Ende zu 11 Prozent mehr Reservierungen gegenüber der Kontrollgruppe führte.

Auch Vampr, das größte professionelle soziale Netzwerk mit digitaler Vertriebsplattform für Musiker und Kreative, hat seit der Zusammenarbeit mit Airship im August 2020 einige Journeys erstellt. Eine kürzlich gestartete zweiwöchige Reaktivierungskampagne wendete sich an App-Benutzer, die fünf Tage inaktiv waren: mit einer Serie aus drei Push- Benachrichtigungen und einer abschließenden E-Mail. Am Ende rangierte die Reaktivierungsrate um 277 Prozent höher als bei der Kontrollgruppe.

„Meine Strategie ist, maßgebliche Business-KPIs zu steigern, indem ich Nutzer dazu bringe, ihre Profile zu vervollständigen, mit Kreativen in ihrer Nähe Kontakt aufzunehmen, Originalsongs und Videos hochzuladen und dergleichen mehr. Rund 90 Prozent meiner Zeit nutze ich Airship Journeys, um diese Art Nutzererfahrungen zu optimieren“, so Jessy Trengove, Head of Insights bei Vampr. „Weil ich die Journey-Performance leicht mit Basiskennzahlen und Kontrollgruppen abgleichen kann, bin ich in der Lage, Wege zu beschreiten, die unser Business echt voranbringen.“