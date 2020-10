Wipro stärkt Partnerschaft mit SAP bezüglich Cloud-Lösungen für den Immobiliensektor

Aufbauend auf der Strategie für intelligente Unternehmen erweitert SAP seine vertikalen Lösungen, um den weißen Fleck in seinem Portfolio mit einem Ökosystem von branchenspezifischen Cloud-Anwendungen zu füllen, welche die SAP Cloud Platform mit fortschrittlichen Technologien nutzen und mit dem SAP Business Network und der intelligenten Suite interoperabel sind. Partner sind ein integraler Bestandteil der SAP-Strategie für intelligente Unternehmen, und Wipro bringt seine Branchenkenntnisse und sein Wissen in die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für die Immobilienbranche ein.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass es gemeinsam mit SAP SE innovative Lösungen auf Cloud-Basis für die Immobilienbranche bereitstellen wird.

Zu Beginn hat Wipro die TAM-Lösung (Tenant Acquisition Management) für die Immobilienbranche auf den Markt gebracht. Verankert mit intelligenten Technologien wie robotergestützter Prozessautomatisierung, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, ermöglicht die TAM-Lösung eine schnellere Umwandlung von Geschäftsabschlüssen in Bezug auf Vermietungen, indem sie Immobilienmaklern eine nahtlose, zeitnahe und konsistente Erfahrung bei der Durchführung von „Lead to Lease“-Aktivitäten bietet. Sie kann auch als Cloud-Erweiterung in SAP Customer Experience und die Software SAP S/4HANA integriert werden. Darüber hinaus nutzt die Lösung auch die vorkonfigurierte Branchenlösung für den Immobiliensektor von Wipro, um Implementierungen von SAP-S/4HANA zu beschleunigen und Immobiliengeschäftsprozesse von A bis Z zu verwalten.

Srinivas Sai Nidadhavolu, Vice President und Global Practice Head für SAP-Services bei Wipro Limited, sagte: „Die Zusammenarbeit wird die Innovationskraft von Wipro und SAP beflügeln, um Kunden bei der Lösung realer geschäftlicher Herausforderungen zu unterstützen. Diese Initiative wird Immobilienunternehmen dabei helfen, ständig innovativ zu sein und sich auf dem Markt zu differenzieren. Wir werden auch weiterhin neue Lösungen für andere Branchen entwickeln.“

Johnny Clemmons, Leiter des SAP-Geschäftsbereichs Engineering, Construction and Operations Industry, sagte: „Die von Wipro entwickelte TAM-Lösung füllt wichtige weiße Flecken in unserem Portfolio und ermöglicht unseren Kunden einen nahtloseren Lead-to-Lease-Prozess. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gemeinsame Innovationen zwischen unseren Unternehmen einen Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden schaffen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Geschäftsprobleme für unsere Immobilienkunden mit zusätzlichen branchenspezifischen Cloud-Lösungen zu lösen.“