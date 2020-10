JPMORGAN belässt ELRINGKLINGER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger mit Blick auf eine Kooperation mit dem französische Autozulieferer Plastic Omnium im Brennstoffzellengeschäft auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Der globale Markt für Fahrzeuge mit einer Brennstoffzelle werde ab 2030 auf wenigstens 2 bis 3 Millionen Einheiten geschätzt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deutschland und Frankreich hätten Milliardeninvestitionen in diese Technik in Aussicht gestellt./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ElringKlinger Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de