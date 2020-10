FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag kaum auf robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone reagiert. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1681 US-Dollar. Am Morgen hatte er etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1698 (Donnerstag: 1,1704) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8544) Euro.

Die Wirtschaft in der Eurozone hat sich im dritten Quartal deutlich stärker vom Einbruch im ersten Halbjahr erholt als erwartet. Nach dem Corona-Rückschlag im Frühjahr wuchs die Wirtschaft in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im Sommer kräftig. Allerdings liegt die Wirtschaftsleistung immer noch merklich unter dem Niveau von vor der Krise.