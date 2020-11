Nur nicht kleinkriegen lassen

Nun gelten also wieder die neuen/alten Corona-Regeln. Seien wir ehrlich, der Pandemie-Wahnsinn zermürbt uns. Wir lesen und hören in der Berichterstattung fast nichts anderes mehr. Die Sorgen in der Bevölkerung nehmen zu,

Angesichts der Situation in der Wirtschaft, an den Finanzmärkten und in der Gesellschaft empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren. Gerade jetzt ist es wichtig, nicht in Hektik und Aktionismus zu verfallen, sondern sich einmal von der Tageskomik zu distanzieren, um sich nicht dazu verleiten zu lassen, im Minutentakt auf Gewinne und Verluste im eigenen Depot zu starren. Sicher ist, dass uns das Thema Covid-19 noch eine ganze Weile beschäftigen wird; unabhängig davon, wann nun ein Impfstoff verfügbar ist. Die negativen wirtschaftlichen Folgen sind ebenso hinlänglich beschrieben wie die sich ergebenden Chancen. Und dennoch bleiben alle Voraussagen Spekulation. Für den Privatanleger stellt sich hier bestenfalls die Frage, ob er sich aktiv am Rennen im Hamsterrad beteiligen will oder sich eher passiv verhält, weil sein Depot breit aufgestellt und langfristig orientiert ist. Die Anlagehorizonte der Käufer von strukturierten Wertpapieren in Deutschland sind so unterschiedlich wie die Privatanleger selbst. Geht es um die Altersvorsorge, einen durchdachten Vermögensaufbau oder einen vermeintlich schnellen Spekulationsgewinn? Diese Frage muss sich jeder Anleger zunächst einmal selbst beantworten.